Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6812 руб

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 113,99 коп.
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ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6812 руб

Финмаркет01:01

Официальный курс доллара США вырос на 82 коп., евро — на 1,14 руб

Urbc.Ruвчера в 07:04

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 июня в размере 78.6812 руб. против 77.5413 руб. на 27 июня

АК&Мвчера в 07:09

Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Футбол

Гончаренко рассказал об атмосфере в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Газета.Ru 04:51
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»

Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
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Экономика

«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций

В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
Общество

Мэр города в Индонезии на коленях извинилась за эпидемию коронавируса

Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на коленях извинилась за ухудшение ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 04:46
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Космос

Астроном рассказала о параде планет в июле

Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru 01:28
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Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
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Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Lenta.ru 00:58
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Шоу-бизнес

Войне конец: Айза Анохина помирилась с Настей Ивлеевой и Юлей Коваль

Накануне в Сети поссорились Настя Ивлеева (29) и Юля Коваль (26) с Айзой Анохиной (35): все из-за неудачной шутки телеведущих в Stories.
Peopletalk 02:49
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В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 02:31
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Новейший Ryzen 5 3600XT против Core i5-10400. Кто быстрее в играх?

Как можно видеть, процессор Intel одержал победу в семи играх из девяти, но при этом ни в одном из девяти случаев ни один из CPU не обеспечил существенно большую производительность — разница порой составляет меньше 1%. Учитывая, что по уровню рекомендованных цен Core i5-10400 намного дешевле оппонента (190 долларов против 250 долларов), непосредственно для игр он смотрится интереснее.
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В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении

Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
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Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
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Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Коммерсантъ 03:13
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Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
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