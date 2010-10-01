Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6812 руб
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Авто
Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
Новые автомобили 02:42
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru вчера в 09:20
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»
Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
Экономика сегодня 05:01
Экономика
«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций
В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
Общество
Мэр города в Индонезии на коленях извинилась за эпидемию коронавируса
Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на коленях извинилась за ухудшение ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 04:46
Космос
Астроном рассказала о параде планет в июле
Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru 01:28
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Lenta.ru 00:58
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Шоу-бизнес
Войне конец: Айза Анохина помирилась с Настей Ивлеевой и Юлей Коваль
Накануне в Сети поссорились Настя Ивлеева (29) и Юля Коваль (26) с Айзой Анохиной (35): все из-за неудачной шутки телеведущих в Stories.
Peopletalk 02:49
Гаджеты
Новейший Ryzen 5 3600XT против Core i5-10400. Кто быстрее в играх?
Как можно видеть, процессор Intel одержал победу в семи играх из девяти, но при этом ни в одном из девяти случаев ни один из CPU не обеспечил существенно большую производительность — разница порой составляет меньше 1%. Учитывая, что по уровню рекомендованных цен Core i5-10400 намного дешевле оппонента (190 долларов против 250 долларов), непосредственно для игр он смотрится интереснее.
iXBT.com 04:18
Шоу-бизнес
Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении
Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
Pravda.Ru 02:28
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Коммерсантъ 03:13
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48