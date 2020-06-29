Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6812 руб
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Транспорт
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
REGNUM вчера в 18:05
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Происшествия
На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар
Ведомости 02:45
Здоровье
Оренбуржье получило 20 новых реанимобилей с ИВЛ
Газета Оренбуржье вчера в 10:39
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
В Липецке с третьего этажа строящегося дома упал 8-летний мальчик
29 июня в Липецке, в переулке Чистом, с третьего этажа строящегося дома упал 8-летний мальчик.
Gorod48 01:59
Происшествия
Следственный комитет по Западному военному округу собирает по Петербургу преступное сообщество. Подозреваемым вменяется более 50 эпизодов взяток
Как сообщает 47news, около 7 часов утра 30 июня сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка и военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу проводят более 20 обысков и задерживают подозреваемых.
Фонтанка.Ру 02:53
Общество
В Югре за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса
Ханты-Мансийск, 30 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:53
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
После тест-драйва японец сообщил, что российский авто надежен, так как его мотор запустился сразу же.
Evo-rus.com 01:45
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Общество
Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
REGNUM вчера в 14:05
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Общество
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность
Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
Происшествия
Суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании
Znak.com 03:04
Армия и оружие
Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов
Минобороны США не имеет данных, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Общество
Во Владимирской области выявлено более 4,3 тысячи носителей SARS-CoV-2
Во Владимирской области 29 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ИА Новороссия вчера в 03:22
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Здоровье
Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые
Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс вчера в 18:41
Политика
ЕС откроет границы для жителей 14 «безопасных» стран
Евросоюз назвал 14 стран, граждане которых считаются "безопасными" и могут въезжать на его территорию с 1 июля, несмотря на пандемию.
Pravda.Ru вчера в 22:09
Технологии
TikTok уличили в масштабном сборе персональных данных
Позднее специалисты из израильской компании Check Point, изучившие приложение, выявили в TikTok ряд брешей, которые позволяют злоумышленникам обойти имеющуюся защиту.
iReactor 02:19
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт вчера в 14:42
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили вчера в 05:51
Общество
Как в Европе захватывают дома россиян
Бродяги захватывают дома в Европе.
Рамблер 03:12