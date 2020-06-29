Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6812 руб

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 113,99 коп.
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Курсы доллара и евро на 30 июня

Банки.ру01:00

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3044,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1278,95 млрд руб

Финмаркет02:45

Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс доллара США вырос на 82 коп., евро — на 1,14 руб

Urbc.Ruвчера в 07:04

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 июня в размере 78.6812 руб. против 77.5413 руб. на 27 июня

АК&Мвчера в 07:09
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

REGNUM вчера в 18:05
79
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Происшествия

На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар

Ведомости 02:45
Здоровье

Оренбуржье получило 20 новых реанимобилей с ИВЛ

Газета Оренбуржье вчера в 10:39
2
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
395
Происшествия

В Липецке с третьего этажа строящегося дома упал 8-летний мальчик

29 июня в Липецке, в переулке Чистом, с третьего этажа строящегося дома упал 8-летний мальчик.
Gorod48 01:59
1
Происшествия

Следственный комитет по Западному военному округу собирает по Петербургу преступное сообщество. Подозреваемым вменяется более 50 эпизодов взяток

Как сообщает 47news, около 7 часов утра 30 июня сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка и военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу проводят более 20 обысков и задерживают подозреваемых.
Фонтанка.Ру 02:53
Общество

В Югре за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса

Ханты-Мансийск, 30 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:53
4
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,8K
Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

После тест-драйва японец сообщил, что российский авто надежен, так как его мотор запустился сразу же.
Evo-rus.com 01:45
39
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Общество

Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян

Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
REGNUM вчера в 14:05
Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
246
Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность

Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
120
Происшествия

Суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании

Znak.com 03:04
4
Армия и оружие

Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов

Минобороны США не имеет данных, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
10
Общество

Во Владимирской области выявлено более 4,3 тысячи носителей SARS-CoV-2

Во Владимирской области 29 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
840
Армия и оружие

Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ИА Новороссия вчера в 03:22
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
286
Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
2
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
461
Здоровье

Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые

Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс вчера в 18:41
12
Политика

ЕС откроет границы для жителей 14 «безопасных» стран

Евросоюз назвал 14 стран, граждане которых считаются "безопасными" и могут въезжать на его территорию с 1 июля, несмотря на пандемию.
Pravda.Ru вчера в 22:09
Технологии

TikTok уличили в масштабном сборе персональных данных

Позднее специалисты из израильской компании Check Point, изучившие приложение, выявили в TikTok ряд брешей, которые позволяют злоумышленникам обойти имеющуюся защиту.
iReactor 02:19
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

МК-Спорт вчера в 14:42
15
Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Новые автомобили вчера в 05:51
38
Общество

Как в Европе захватывают дома россиян

Бродяги захватывают дома в Европе.
Рамблер 03:12
Происшествия

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
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