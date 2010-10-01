Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6812 руб

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 113,99 коп.
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ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6812 руб

Финмаркет01:01

Официальный курс доллара США вырос на 82 коп., евро — на 1,14 руб

Urbc.Ruвчера в 07:04

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 июня в размере 78.6812 руб. против 77.5413 руб. на 27 июня

АК&Мвчера в 07:09

Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Армия и оружие

Сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3

Сенаторы конгресса Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки призвали США как можно скорее продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.
Lenta.ru 00:24
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 17:23
39
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
10
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
168
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
258
Наука

В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения

ИнфоСМИ вчера в 06:45
20
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
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Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости вчера в 12:08
Происшествия

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
2
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,2K
Автоспорт

Хэмилтон и Боттас изменят дизайн шлемов перед стартом сезона

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что пилоты команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в сезоне-2020 будут выступать в комбинезонах чёрного цвета и до первой гонки сезона представят новый адаптивный дизайн своих шлемов.
Чемпионат вчера в 07:30
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции

Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место

Свободная Пресса вчера в 22:50
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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Гаджеты

Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня

Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22
1
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,7K
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru 28 июня в 09:10
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Игры

NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus

Компания Sony представила подборку игр, которые будут доступны в июле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.
CyberSport.ru вчера в 08:40
11
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru вчера в 10:23
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Происшествия

На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

РИА Новости вчера в 23:25
2
Как работают Яндекс.Новости?
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