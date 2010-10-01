По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 254,98 коп.

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,705 руб

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