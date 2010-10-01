Экономика

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,705 руб

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 254,98 коп.
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ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,8493 руб., курс евро - 85,4253 руб

Финмаркет01:01

Курсы валют ЦБ РФ на 22 марта: 78,0443 руб/доллар США и 84,1552 руб/евро

SIA.ru22 марта в 07:21

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 25 марта в размере 85.4253 руб. против 86.7050 руб. на 24 марта

АК&Мвчера в 06:28
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Авто

Из-за нехватки комплектующих могут встать все российские автозаводы

Российские автомобильные предприятия могут остановить работу конвейеров из-за проблем с поставками комплектующих.
Car.ru 03:29
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Общество

В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса

Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.
EastRussia 23 марта в 22:17
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes 23 марта в 10:57
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Экономика

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев.
РИА Новости 04:10
Общество

Эксперт из Украины принёс извинения в эфире программы Соловьёва

Эксперт из Украины Вячеслав Ковтун принёс извинения ведущему Владимиру Соловьёву и телезрителям за своё поступки и высказывания на шоу телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 03:29
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Врачи подключились к подготовке парада Победы

Российское Министерство обороны приняло решение повысить меры безопасности при подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Вечерняя Москва вчера в 20:49
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.
РИА Новости 03:41
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Происшествия

На Кубани коронавирус подозревают у 217 человек

На Кубани коронавирус подозревают у 217 человек. Именно столько пациентов госпитализировано в крае на сегодняшний день.
За рулем Кубань вчера в 03:49
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:32
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Кино

Релиз сиквела «Чудо-женщины» отложили из-за коронавируса на два месяца

Дни24 02:20
Общество

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Футбол

«Бавария» и Нойер не могут договориться о новом контракте

«Бавария» ведет переговоры с голкипером Мануэлем Нойером.
Спорт-Экспресс вчера в 22:02
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 03:06
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм «Крымский мост»

Как сказано в расследовании, Симоньян получила за сценарий картины 9 миллионов рублей, а режиссер Кеосаян - 13,8 миллиона рублей, пишет Весьма.
Вечерний курьер вчера в 11:20
Футбол

Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил мнение, что нынешний сезон в Серии А необходимо признать досрочно завершившимся из-за эпидемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

РИА Новости вчера в 20:41
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

В Италию прибыл 15-й самолет ВКС с помощью из России

Взгляд.ру 02:55
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