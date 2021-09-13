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ЦБ РФ установил курс евро с 14 сентября в размере 86,115 руб

Банк России установил на 14 сентября 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,0841 рубля, что на 32,41 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС
Официальный курс евро понижен на 3,28 коп., до 86,115 рубля.
ТАСС
Объем торгов на Московской бирже к 12:43 мск понедельника составил 654,8671 млрд рублей 9 000,3728 млн долларов.
Profinance.ru
Рубль сегодня продолжает укрепляться на фоне сырьевого ралли: нефть, газ и металлы дорожают.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Банк России понизил официальный курс евро на 14 сентября
ФАН07:35
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 сентября - 86.1150 руб
АК&М06:05
ЦБ РФ повысил курс доллара на 14 сентября до 73,08 рубля
ТАСС06:09
Официальный курс евро снизился
Общественная служба новостей06:07
Курсы валют ЦБ РФ на 13 сентября: 73,0841 руб/доллар США и 86,1150 руб/евро
SIA.ru07:00
ЦБ РФ обновил официальные курсы доллара и евро
Экономика сегодня07:34
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 сентября в размере 73,0841 руб
Финмаркет05:34

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Solenka.info09:58

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RT на русском09:11