По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, после провала американцев в Афганистане Соединенные Штаты рискуют лишиться мирового лидерства, передает издание «Экономика сегодня».
Новые требования президента Джо Байдена о вакцинации федеральных служащих не распространяются на членов Конгресса или тех, кто работает на Конгресс или федеральную судебную систему, сообщает 10 сентября журнал Newsweek.
"Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден подписал в воскресенье вечером указ об объявлении крупного природного бедствия в штате Калифорния из-за лесного пожара "Калдор", а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и с торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции, уничтожения насекомых», — цитирует Интерфакс сообщение московского управления Роспотребнадзора.