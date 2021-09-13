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ЦБ РФ установил курс евро с 14 сентября в размере 86,115 руб

Банк России установил на 14 сентября 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,0841 рубля, что на 32,41 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС
Биржевой курс доллара к рублю по состоянию на 14:17 по московскому времени составляет 72,9740 доллара, что на 0,29% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.
Экономика сегодня
Официальный курс евро понижен на 3,28 коп., до 86,115 рубля.
ТАСС
Рубль сегодня продолжает укрепляться на фоне сырьевого ралли: нефть, газ и металлы дорожают.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Банк России понизил официальный курс евро на 14 сентября
ФАН07:35
ЦБ РФ повысил курс доллара на 14 сентября до 73,08 рубля
ТАСС06:09
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 сентября - 86.1150 руб
АК&М06:05
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Profinance.ru05:47
Курсы валют ЦБ РФ на 13 сентября: 73,0841 руб/доллар США и 86,1150 руб/евро
SIA.ru07:00
Официальный курс евро снизился
Общественная служба новостей06:07
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 сентября в размере 73,0841 руб
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