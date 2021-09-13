Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.
Президент Турции Рэджеп Эрдоган выиграв вместе с Азербайджаном войну в Карабахе, показал российскому коллеге Владимиру Путину его место, пишет азербайджанский ресурс Kanal.az со ссылкой на заявление Юрия Швеца, бывшего офицера КГБ СССР, в 90-х эмигрировавшего в США и теперь работающего там финансовым аналитиком.