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ЦБ РФ установил курс евро с 14 сентября в размере 86,115 руб

Банк России установил на 14 сентября 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,0841 рубля, что на 32,41 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС
Официальный курс евро понижен на 3,28 коп., до 86,115 рубля.
ТАСС
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3199 р. (0,37%).
SIA.ru
Возможно, после окончания добровольной оферты, будет хорошая точка входа в акции Иркутскэнерго, в расчете на хорошую цену при принудительном выкупе.
Univer.ru

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ЦБ установил курс доллара и евро на 14 сентября
РБК Инвестиции06:21
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 сентября - 86.1150 руб
АК&М06:05
Официальные курсы ЦБ России на 11–13.09.2021
Коммерсантъ18:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 сентября в размере 73,0841 руб
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