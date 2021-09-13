В Google One появился тариф с 5-Тбайт хранилищем за 1745 руб. в месяц

Минимальный размер месячной абонентской платы составляет $1,99 (139 руб. для России), в то время как на максимальном тарифе он составляет уже 10490 руб. Новой позицией стал тариф с хранилищем на 5 Тбайт за 1745 руб. — для тех, кому не хватает 2 Тбайт за 699 руб. в месяц, но и 3490 руб. за 10 Тбайт уже многовато.