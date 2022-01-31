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ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 86,5032 руб

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 февраля в размере 86.5032 руб. против 86.6419 руб. на 29 января.
АК&М
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,72 коп.
Финмаркет
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4690 р. (0,38%).
SIA.ru

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Банк России понизил официальные курсы валют на 1 февраля
ФАН07:24
ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 1 февраля
Экономика сегодня07:07
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,87 копейки, до 86,5 рубля
РИА Новости05:36
Доллар торгуется ниже 78 рублей
Banknn.ru04:08
Курсы валют ЦБ РФ на 31 января: 77,4702 руб/доллар США и 86,5032 руб/евро
SIA.ru06:00
Рубль днем незначительно повышается к доллару и евро в ожидании внешнеполитических новостей
Финмаркет08:59
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 февраля - 86.5032 руб
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РБК07:23

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