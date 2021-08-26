Шоу gamescom 2021: Marvel, Call of Duty, Halo Infinite, Horizon Forbidden West, Death Stranding

2K и Firaxis анонсировали тактическую ролевую игру Marvel: Midnight Suns Activision провела большой показ сюжетной кампании Call of Duty: Vanguard — показали начало истории советского солдата Полины Петровой, когда ей пришлось сражаться за свою жизнь во время сражения за Сталинград.