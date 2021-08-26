Защита организма от штаммов коронавируса усиливается в течение шести месяцев после вакцинации российской вакциной «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам исследований в Аргентине.
В ранее опубликованной работе авторы что 27-гидроксихолестерин (27HC) — метаболит холестерина, присутствующий в крови — действует на ER-позитивный рак груди как аналог эстрогена, то есть вызывает рост опухоли.
2K и Firaxis анонсировали тактическую ролевую игру Marvel: Midnight Suns Activision провела большой показ сюжетной кампании Call of Duty: Vanguard — показали начало истории советского солдата Полины Петровой, когда ей пришлось сражаться за свою жизнь во время сражения за Сталинград.
Российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил заявление врача и телеведущего Александра Мясникова, в котором он окончательно предрек отсутствие коллективного иммунитета.