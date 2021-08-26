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ЦБ РФ установил на 27 августа курсы иностранных валют к рублю

Объем торгов на Московской бирже к 14:06 мск среды составил 675,1837 млрд рублей или 9 130,7047 млн долларов.
Profinance.ru
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0220 р. (0,03%).
SIA.ru
Рубль сегодня продолжает расти вслед за нефтью и мировыми акциями.
Profinance.ru
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0380 р. (0,03%).
SIA.ru

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ЦБ РФ установил на 27 августа курсы иностранных валют к рублю
АК&М07:31
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Profinance.ruвчера в 07:10
Курсы валют ЦБ РФ на 24 августа: 73,9465 руб/доллар США и 86,8058 руб/евро
SIA.ru24 августа в 08:08
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