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ЦБ РФ установил на 28 апреля курсы иностранных валют к рублю

Банк России установил на 28 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей.В источнике
АК&М

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ЦБ РФ установил на 28 апреля курсы иностранных валют к рублю

АК&М07:03
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Интересное

Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по «Спутнику V»

Россия продолжит контакты с Бразилией и в случае необходимости предоставит дополнительные данные о вакцине от коронавируса «Спутник V» производства центра им. Гамалеи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ06:22

В Госдепе назвали минские соглашения основой для урегулирования конфликта на Украине

Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
ТАСС19:03

Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — заявили в ведомстве.
RT на русскомвчера в 09:58

Рябков заявил, что РФ предложила США диалог по стратстабильности в русле заявлений Путина

"Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - сообщил дипломат.
ТАСС07:26