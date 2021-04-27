Россия продолжит контакты с Бразилией и в случае необходимости предоставит дополнительные данные о вакцине от коронавируса «Спутник V» производства центра им. Гамалеи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — заявили в ведомстве.
"Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - сообщил дипломат.