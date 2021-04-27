Рябков заявил, что РФ предложила США диалог по стратстабильности в русле заявлений Путина

"Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - сообщил дипломат.