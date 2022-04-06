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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня в 83.3520 руб

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 апреля, в размере 83.3520 руб. против 83.5932 руб. на 5 апреля.
АК&М
Национальная валюта значительно укрепилась к евро и доллару за последнюю неделю.
Экономика сегодня
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости
Индекс Мосбиржи снижался на 3,87%, до 2 679,82 пункта, долларовый индекс РТС - до 1 012,75 пункта (-3,7%).
ТАСС

Подробнее о событии

Центробанк понизил курс доллара до 83,35 рублей на 6 апреля 2022 года
Комсомольская правдавчера в 10:53
Курсы валют ЦБ РФ на 6 апреля: 83,3520 руб/доллар США и 91,7289 руб/евро
SIA.ru07:00
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня в 83.3520 руб
АК&М02:04
ЦБ понизил курс доллара до 83,35 руб., курс евро — до 91,72 руб
Коммерсантъвчера в 10:54
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 апреля в размере 82,5962 руб
Финмаркет10:21
Официальный курс доллара на пятницу составил 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля
РИА Новостивчера в 10:25
ЦБ РФ понизил курс доллара на 6 апреля до 83,35 рублей, курс евро - до 91,73 рублей
ТАССвчера в 10:15

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