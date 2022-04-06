АК&МЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня в 83.3520 рубЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 апреля, в размере 83.3520 руб. против 83.5932 руб. на 5 апреля.АК&МНациональная валюта значительно укрепилась к евро и доллару за последнюю неделю.Экономика сегодняЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.РИА НовостиИндекс Мосбиржи снижался на 3,87%, до 2 679,82 пункта, долларовый индекс РТС - до 1 012,75 пункта (-3,7%).ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВКомсомольская правдаVSE42.RURT на русскомРБК Инвестиции9111.ruЦарьградЭкономика сегодняПодробнее о событииЦентробанк понизил курс доллара до 83,35 рублей на 6 апреля 2022 годаКомсомольская правдавчера в 10:53Курсы валют ЦБ РФ на 6 апреля: 83,3520 руб/доллар США и 91,7289 руб/евроSIA.ru07:00ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня в 83.3520 рубАК&М02:04ЦБ понизил курс доллара до 83,35 руб., курс евро — до 91,72 рубКоммерсантъвчера в 10:54ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 апреля в размере 82,5962 рубФинмаркет10:21Официальный курс доллара на пятницу составил 83,35 рубля, евро — 91,73 рубляРИА Новостивчера в 10:25ЦБ РФ понизил курс доллара на 6 апреля до 83,35 рублей, курс евро - до 91,73 рублейТАССвчера в 10:15Показать ещёОценить89Поделиться