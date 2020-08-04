Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1514,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2756,4 млрд руб

Финмаркет02:36

ЦБ снизил курс евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 09:25

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°03 августа в 09:11

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:26

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ruвчера в 06:55

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ понизил курс доллара на 5 августа до 73,38 рубля

ТАССвчера в 06:55
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру вчера в 02:29
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Происшествия

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
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Космос

Прототип ракеты Starship SN5 совершил первый полет

Компания SpaceX провела первые летные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship.
N+1 вчера в 20:27
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Общество

Россияне перечислили причины увольнения с работы

Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату.
Газета.Ru 01:29
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Энергетика

«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ

Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ).
ТАСС вчера в 19:00
Авто

Кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza превратят в Toyota

В Индии популярный кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Toyota Urban Cruiser.
Picsnews.net 02:34
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Общество

Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»

Inc-news.ru вчера в 11:46
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Происшествия

В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин

Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:10
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Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
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Футбол

Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шахтер» стал чемпионом Украины, а «Вольфсбруг» занял седьмое место в чемпионате «Германии».
ГЛАС.RU 01:29
Космос

Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу

Piter.tv вчера в 05:33
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Футбол

«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»

Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
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Политика

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 93 человека

НТА-Приволжье – Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 93 человека.
НТА-Приволжье вчера в 07:54
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Наука

У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль

Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
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Экономика

Власти Москвы выделят более 31 млн рублей малому и среднему бизнесу

Правительство Москвы одобрило выделение более 31 млн рублей в качестве финансовой поддержки малого и среднего бизнеса столицы.
ТАСС 02:43
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Политика

Моор представил Путину кандидатуры на пост главы ХМАО

В Югре процедура прямых выборов губернатора отменена. Главу региона назначает окружной парламент из списка, который согласует президент.
Муксун.fm вчера в 12:45
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
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Гаджеты

Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4

По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ru вчера в 12:34
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Происшествия

У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей

Злоумышленники за два месяца украли с банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки более 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 02:05
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Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
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Происшествия

Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
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Общество

Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек

С начала пандемии коронавируса в мире скончались свыше 700 тыс. человек с диагностированным COVID-19, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Европейско-Азиатские новости 01:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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