Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру вчера в 02:29
Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
Космос
Прототип ракеты Starship SN5 совершил первый полет
Компания SpaceX провела первые летные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship.
N+1 вчера в 20:27
Общество
Россияне перечислили причины увольнения с работы
Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату.
Газета.Ru 01:29
Энергетика
«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ
Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ).
ТАСС вчера в 19:00
Авто
Кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza превратят в Toyota
В Индии популярный кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Toyota Urban Cruiser.
Picsnews.net 02:34
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»
Inc-news.ru вчера в 11:46
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин
Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:10
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шахтер» стал чемпионом Украины, а «Вольфсбруг» занял седьмое место в чемпионате «Германии».
ГЛАС.RU 01:29
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv вчера в 05:33
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Политика
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 93 человека
НТА-Приволжье – Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 93 человека.
НТА-Приволжье вчера в 07:54
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
Экономика
Власти Москвы выделят более 31 млн рублей малому и среднему бизнесу
Правительство Москвы одобрило выделение более 31 млн рублей в качестве финансовой поддержки малого и среднего бизнеса столицы.
ТАСС 02:43
Политика
Моор представил Путину кандидатуры на пост главы ХМАО
В Югре процедура прямых выборов губернатора отменена. Главу региона назначает окружной парламент из списка, который согласует президент.
Муксун.fm вчера в 12:45
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Гаджеты
Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4
По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ru вчера в 12:34
Происшествия
У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей
Злоумышленники за два месяца украли с банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки более 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 02:05
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Происшествия
Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса в мире скончались свыше 700 тыс. человек с диагностированным COVID-19, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Европейско-Азиатские новости 01:44