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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Так же Центробанк обновил данные официального курса доллара на 5 августа 2020 года. По новым данным, курс зафиксирован на уровне 73,3806 рубля.В источнике
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Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 05.08.20

Коммерсантъ18:35
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 5 августа до 73,38 рубля

ТАССвчера в 06:55
Телеканал 360°

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°3 августа в 09:11
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ruвчера в 06:55
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркетвчера в 07:06
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:26

Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК23:11

Странная история. Чатиняна и жену Гибатдинова «обвинили» в финансировании «Единой России»

Вчера лидер выдвинувшегося на Гордуму Ульяновска движения "Против всех" (и журналист 73 онлайн) Дарья Косаринова опубликовала у себя в инстаграм информацию о платежах, которые Наири Чатинян и жена Айрата Гибатдинова, якобы, провели в фонд "Единой России" (своих политических оппонентов).
Ulpressa01:10
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъвчера в 13:39
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Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.
Lenta.ru00:38