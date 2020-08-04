ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Так же Центробанк обновил данные официального курса доллара на 5 августа 2020 года. По новым данным, курс зафиксирован на уровне 73,3806 рубля.В источнике
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