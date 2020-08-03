Финансы
АК&МЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 августа
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 августа в размере 87.2253 руб. против 87.2889 руб. на 1 августа. Курс евро за последние 5 дней: 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб. 28.07.20 - 83.7759 руб.
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Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
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В Барнауле для 16 тысяч жителей ограничат подачу горячей воды
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В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Подчеркивается, что самое основное условие при покупке нового автомобиля для пенсионеров является его стоимость.
Evo-rus.com вчера в 11:28
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Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
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Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
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Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Читинец снял сверху два фонтана из канализационных колодцев, затопившие центр Читы
Чита.Ру вчера в 23:39
Кино
В Томске начались съемки короткометражки по рассказу Кинга
Томский киноклуб «Сибирские киномастерские» во вторник, 4 августа, приступил к съемкам короткометражного фильма по рассказу писателя Стивена Кинга «Женщина в палате», рассказал продюсер ленты Роман Дваладзе.
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«Рубин» и «КамАЗ» сыграли вничью в контрольном матче
ИА Красная Весна вчера в 18:38
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«Динамо» объявило о переходе из «Уфы» Даниила Фомина
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:27
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
В Чите после аварии полностью восстановили подачу воды
Чита, 4 августа 2020, 04:06 — REGNUM В Чите утром 4 августа восстановили подачу воды во все 634 здания, которые из-за серьёзной коммунальной аварии — обрушения канализационного коллектора остались без водоснабжения.
REGNUM вчера в 21:06
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия
Опубликовано видео грубого ареста Джорджа Флойда
Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса (США) во время грубого ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался.
Lenta.ru вчера в 18:19
Общество
Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости вчера в 14:05
Общество
В Сахалинской области установили первый РУЗ
Установку первого рыбоучетного заграждения (РУЗ) за время путины-2020 согласовала сахалинская комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб.
Сахалин.Инфо вчера в 23:32
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
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В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
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Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru вчера в 06:23
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Армия и оружие
Самолеты могут получить улучшенный двигатель ракеты «Буревестник»
Принцип работы двигателя крылатой ракеты "Буревестник" заключается в нагреве воздуха, который поступает непосредственно к реактору, не имея каких-либо промежуточных теплообменников.
Народные новости 02 августа в 04:25
Общество
Samsung вернулся на первое место в России по продажам смартфонов
Компания Samsung вернула себе первое место по продажам смартфонов в России.
РБК вчера в 21:59
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
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В Хакасии ремонт помещения «Айтыс» завершился уголовным делом
В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте помещений, используемых предприятием "Айтыс".
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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50