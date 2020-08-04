Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
АК&М
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Курс евро за последние 5 дней: 04.08.20 - 87.2253 руб. 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:26
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ru07:00
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ru06:55
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМ06:53
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

Банки.ру07:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркет07:06
Экономика сегодня

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 августа

Экономика сегоднявчера в 06:33

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости11:57
2

В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru12:50

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
367

В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости10:31
6

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости09:58
408

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
91

Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)

Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
ИноСМИ09:21

Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»

СМИ узнали, американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в сериале "Друзья", вернется к своему не менее звездному персонажу – журналистке Гейл Уэзерс в пятой части хоррора "Крик", сообщает Empire.
РИА Новостивчера в 14:34
4