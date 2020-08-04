ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа
Смотрите также
При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Экс-король Испании уехал в Доминикану на фоне расследования коррупции
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
Минфин предложил увеличить финансирование администрации президента
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Хоккеисты «Сочи» отправлены на карантин из-за вспышки коронавируса
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Курс евро за последние 5 дней: 04.08.20 - 87.2253 руб. 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб.В источнике
Подробнее о событии