Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Премьер-министр Ливана назвал взрыв в Бейруте национальной катастрофой
Национальной катастрофой назвал взрыв в порту Бейрута премьер-министр Ливана Хассан Диаб в официальном выступлении, передает Al Arabiya.
ИА Красная Весна 19:04
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
Число жертв урагана «Исаиас» в США выросло до четырех человек
ИА Красная Весна 19:36
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Фигурное катание
ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию
RT на русском 14:52
Происшествия
Последствия взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы
Последствия взрыва в порту ливанской столицы Бейрута попали на камеры очевидцев.
Телеканал 360° 14:19
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
CT news 14:30
Космос
Ученые установили источник странных сигналов из космоса
Некоторые ученые считают, что FRB — это сигналы инопланетных цивилизаций, однако новые исследования указывают на то, что это весьма маловероятно.
Planet Today 03:21
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
В России предложили отправлять молодых мам на профпереподготовку
Согласно документу, молодые матери смогут обращаться в службу занятости не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания.
Lenta.ru 20:37
Технологии
Оценено влияние 5G на здоровье россиян
Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50
Футбол
«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича
Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Культура
Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»
Московский Комсомолец Чита 04:28
Происшествия
На Байкале в Бурятии неизвестные в упор расстреляли медведя
Накануне соцсети облетели шокирующие кадры. Туристы (по другой версии – охотники) в упор расстреляли мишку из ружья.
Информ Полис online 20:34
Политика
Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов
Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.
Lenta.ru 04:13
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
Трамп признал главной ошибкой США отправку войск на Ближний Восток
Отправка американских войск на Ближний Восток стала главной ошибкой в истории страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Народные новости 02:41
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru 05:10
Экономика
«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли
Коммерсантъ 18:35
Космос
ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС 05:56
Футбол
Руководство итальянского футбола не ожидает открытие стадионов для зрителей на старте нового сезона
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина не думает, что фанаты вернутся на стадионы на старте нового сезона по причине эпидемии коронавируса.
Матч ТВ 20:46
Политика
До выборов губернатора Камчатки допущены 5 человек
Пять человек зарегистрированы кандидатами в губернаторы Камчатского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на избирком Камчатского края.
Коммерсантъ 19:50
Общество
Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему
Лебедев-младший является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, а после присвоения титула также войдет в верхнюю палату парламента Великобритании.
Национальная служба новостей 07:11
Общество
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
Известия 20:25
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru вчера в 07:26