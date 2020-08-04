Финансы
АК&МЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Курс евро за последние 5 дней: 04.08.20 - 87.2253 руб. 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб.
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Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Общество
В АТОР назвали условия получения шенгенской визы
Визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако при получении шенгенской визы действуют определенные ограничения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 08:25
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру
Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет. В последний раз Икер выходил на поле в мае 2019 года.
Вести.Ru 07:41
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Авто
В Великобритании выставили на продажу Lada 1975 года выпуска
Житель Великобритании продает седан Lada-2101 бежевого цвета 1975. Речь идет о машине 1975 года выпуска.
Московский Комсомолец 07:46
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
Эхо Москвы 07:07
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Армия и оружие
Появилось видео испытаний морского ЗРПК «Панцирь-МЕ»
Испытания зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" показали на видео.
Российская газета 02:07
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Армия и оружие
ЗВО продолжает перевооружение на модернизированные танки Т-80БВМ
Западный военный округ продолжает получать на вооружение модернизированные танки Т-80БВМ.
Военное обозрение 04:22
Политика
Владимир Путин наградил медалью двух жителей Коми
Двое жителей Коми удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Комиинформ 07:06
Здоровье
Онищенко призвал быть осторожней с КТ
По данным Онищенко, в среднем на одного пациента с COVID приходится 2,5 КТ, однако бывший главный санитарный врач предупреждает, что не стоит принимать решение делать томографию без необходимости и назначения врача, даже если выявлен коронавирус.
РИА Новости 06:58
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Общество
Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных избирателей
«С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 07:52
Фигурное катание
В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко
ProstoProSport 06:15
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Президент России Владимир Путин может в августе предпринять неожиданные внешнеполитические действия.
Русская Планета 06:50
Общество
Сотрудники Blizzard пожаловались, что им не хватает на жизнь
Некоторые из работников пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Речь идёт о тестировщиках и сотрудниках службы поддержки.
Чемпионат 08:03
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com 05:33
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Музыка
Искра «Электры» пробила самоизоляцию
До полной победы над пандемией далеко, но музыкальное сообщество планеты сделало к ней важный шаг – юбилейный Зальцбургский фестиваль, в этом году празднующий свое столетие, пусть в урезанном формате, но открылся 1 августа живым премьерным исполнением "Электры" Рихарда Штрауса.
Труд вчера в 06:04
Здоровье
Алексей Дюмин вручил тульским медикам новые автомобили
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал медработникам региона новые автомобили.
Тульские Известия 07:16
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса.
Российская газета 06:35
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия
Участников «банды желтых хризантем» осудили за новые убийства
Мосгорсуд вынес приговор участникам одной из самых жестоких банд столицы — «желтых хризантем».
Lenta.ru 08:18