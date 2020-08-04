Финансы
АК&МЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Курс евро за последние 5 дней: 04.08.20 - 87.2253 руб. 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб.
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Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
Общество
СМИ сообщили о выдаче «микропропусков» для въезжающих в Белоруссию
Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Белоруссию.
РБК 08:44
Экономика
Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром
Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
iReactor вчера в 06:22
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами
Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Политика
Захарова заявила о невиновности задержанных в Белоруссии россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о невиновности российских граждан, которых задержали в Белоруссии.
News.ru 09:34
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Происшествия
В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами
В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
Футбол
ФК «Мордовия» потеряет профессиональный статус и не будет играть в ПФЛ
Саранск, 4 августа 2020, 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия» потеряет профессиональный статус.
REGNUM 08:54
Шоу-бизнес
Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус
Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
Evo-rus.com 08:57
Общество
В Калининграде вновь появились торговцы санкционной продукцией
РБК Калининград 09:13
Здоровье
Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью
Глава ведомства накануне предупреждала, что в эпидсезон в стране ожидается «грипп-незнакомец», от которого жителей России не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие.
Комсомольская правда 08:54
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07