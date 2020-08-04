Финансы

АК&МАК&МЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Курс евро за последние 5 дней: 04.08.20 - 87.2253 руб. 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб.
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ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

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Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

Банки.ру07:00

Доллар в Самаре можно купить за 73,34 рубля

Самара-ГИС03:00

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМ06:53

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ru06:55

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркет07:06
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Армия и оружие

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Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
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Армия и оружие

Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
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Общество

СМИ сообщили о выдаче «микропропусков» для въезжающих в Белоруссию

Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Белоруссию.
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Экономика

Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
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Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

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Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами

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Lenta.ru 08:14
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о невиновности российских граждан, которых задержали в Белоруссии.
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В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами

В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
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ФК «Мордовия» потеряет профессиональный статус и не будет играть в ПФЛ

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Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

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