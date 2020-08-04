Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович.
Lenta.ru 12:15
Происшествия
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
RT на русском 12:33
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor 09:26
Общество
На Украине объявили о распродаже тюрем
На Украине с 6 августа начинается "большая распродажа тюрем", сообщается на сайте Министерства юстиции.
РИА Новости 10:05
Авто
Назвали самые популярные иномарки до 1 млн рублей в РФ
CarsWeek.ru 11:44
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Экономика
Признан банкротом партнер крупнейшего производителя троллейбусов
Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом ООО "Тролза-Маркет", торгового партнера саратовского троллейбусного завода ЗАО "Тролза", и ввел в отношении предприятия конкурсное производство, говорится в картотеке арбитражных дел.
Интерфакс 08:48
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru вчера в 07:26
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Происшествия
В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски
Во вторник, 4 августа, в офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски.
Peterburg2.ru 12:21
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
Общество
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости 10:31
Технологии
SoftBank может сохранить долю ARM после продажи
Как сообщает издание Nikkei, SoftBank планирует сохранить долю в ARM, даже если частично продаст акции разработчика чипов.
Игромания.ру 02 августа в 11:02
Происшествия
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
Происшествия
Женщину облили кислотой в подмосковном Пушкино
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Армия и оружие
Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
Политика
Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»
«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ 11:31
Игры
Electronic Arts намекает на Titanfall 3
Сам финансист заявил, что, вербуя разработчиков, которые работали над Titanfall 3, компания не задумывалась о продолжении игры.
CT news 12:09
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Экономика
Nasdaq взлетел на 1,5% в надежде на сделку Microsoft и TikTok
Фондовый рынок США подтолкнули к росту отчеты ряда крупных компаний, а также ожидания многомиллиардной сделки между Microsoft и TikTok.
REGNUM вчера в 15:36
Общество
РБК: Почти 23% детей в России живут за чертой бедности
Почти 23% детей в России живут за официально установленной чертой бедности.
Деловой квадрат 09:15
Гаджеты
Apple представила обновлённый 27-дюймовый iMac
The GEEK 11:57
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Известия 10:52
Футбол
Слуцкий отреагировал на то, что Акинфеев завел инстаграм
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не оставил без внимания тот факт, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завел Инстаграм.
Sport24.ru 10:42
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35