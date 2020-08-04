Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
В аэропортах Внуково и Домодедово запустят экспресс-тесты на COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с аэропортами Внуково и Домодедово запустят экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус, сообщается на сайте фонда.
Коммерсантъ 04:02
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Экономика
Средний размер выплат на безработного в России в условиях пандемии вырос до 8572 рублей
"Средний размер выплат на одного безработного вырос с 5880 рублей (февраль 2020 года) до 8572 рублей (июль 2020 года) - в 1,4 раза", - добавляют в правительстве.
ТАСС 01:11
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
На борту корабля находились астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.
Evo-rus.com 02:05
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Происшествия
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи.
ТАСС 03:15
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Футбол
«Спартак» планирует усилиться чемпионом Европы Силвой
В январе 2019 года хавбек на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 40 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Вести.Ru 04:10
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия.
ТАСС вчера в 22:42
Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек
Мощный взрыв в Бейруте произошел накануне вечером, 4 августа.
Коммерсантъ 03:24
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Футбол
«Спартак» анонсировал переход Урунова роликом в TikTok
Московский "Спартак" анонсировал переход полузащитника Остона Урунова из "Уфы" роликом в TikTok.
Газета.Ru 04:14
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Происшествия
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском
Российская газета 04:01
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых.
РБК 03:24
Авто
Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы
Электрический пикап Tesla Cybertruck может получить уменьшенную версию для европейского рынка.
Автоновости дня 03:55
Хоккей
«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита
РИА Новости вчера в 00:53
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 03:58
Футбол
«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор
Футбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021.
Bobsoccer 02:20
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза вчера в 05:54
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Гаджеты
Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Минимальная цена Apple iMac составляет 1800 долларов, максимальная комплектация обойдется в 8800 долларов.
Evo-rus.com 02:43
Кино
Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом
В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости вчера в 08:52
Энергетика
Белоруссия получит 1,21 млн тонн нефти от компаний РФ в августе
Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн тонн нефти в Белоруссию, из них 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное — по нефтепроводу, — сказал Тищенко.
News.ru 03:10
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51