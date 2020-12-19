ЦБ РФ установил планку для необлагаемого налогом дохода по вкладам
Налог на доход по вкладам вступит в силу с 1 января 2021 года. Первые отчисления в бюджет владельцы крупных счетов сделают в конце 2022 года. Исчисление налога будет производиться с учетом совокупного дохода одного человека по всем вкладам на всех счетах во всех банках и валютах.В источнике
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Налог на доходы по вкладам 2021: Стало точно известно, кому и сколько придется заплатить
Комсомольская правда19 декабря в 11:46
Россияне не будут платить налог по вкладам с доходом менее 42,5 тыс. рублей
ПолитРоссия18 декабря в 20:46
Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 42,5 тысячи рублей
Российская газета18 декабря в 18:00
Центробанк определил, с каких сумм будет взиматься налог на вклады в 2021 году
ИА БанкИнформСервис18 декабря в 10:42