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ЦБ РФ установил планку для необлагаемого налогом дохода по вкладам

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Налог на доход по вкладам вступит в силу с 1 января 2021 года. Первые отчисления в бюджет владельцы крупных счетов сделают в конце 2022 года. Исчисление налога будет производиться с учетом совокупного дохода одного человека по всем вкладам на всех счетах во всех банках и валютах.В источнике
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