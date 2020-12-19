Налог на доход по вкладам вступит в силу с 1 января 2021 года. Первые отчисления в бюджет владельцы крупных счетов сделают в конце 2022 года. Исчисление налога будет производиться с учетом совокупного дохода одного человека по всем вкладам на всех счетах во всех банках и валютах.

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