Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

РБКвчера в 10:10

Стало известно, когда ЦБ РФ прекратит продавать валюту на рынке

Росбалтвчера в 12:00

Центробанк продал валюту на $4,3 млрд по сделке Сбербанка

РЕН ТВвчера в 11:48

ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку

Ведомостивчера в 12:02

ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

Интерфаксвчера в 08:46

ЦБ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на сумму около $4,3 млрд

ТАССвчера в 08:59

Центробанк в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 11,2 млрд рублей

ГлобалМСК.ру04 июня в 04:26
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Общество

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru 20:38
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Происшествия

Помощнику мэра Ялты нанесли побои за замечание об агрессивной езде

Газета.Ru 19:21
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Здоровье

Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск вчера в 11:35
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Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru вчера в 06:00
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Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
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Общество

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
РБК 19:29
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
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Экономика

Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты

Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
РБК 19:24
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
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Политика

Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
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Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
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Общество

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg.
Ruposters.ru 05:22
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Политика

Глава МИД Германии назвал сложными отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне сообщений о решении президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских военных в ФРГ на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.
Коммерсантъ 21:07
Здоровье

Темпы распространения коронавируса в мире увеличились

Темпы распространения коронавируса во всём мире заметно увеличились в начале лета.
OAnews 03:08
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews вчера в 05:51
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Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

РБК вчера в 12:32
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Политика

Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
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Энергетика

Эксперт оценил, когда ждать роста цен на нефть

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов оценил вероятность роста цен на нефть и возвращения их к прошлогодним показателям.
РЕН ТВ 15:55
Экономика

Названы главные проблемы российских лесов

В Счетной палате назвали главные проблемы российских лесов.
Lenta.ru 04 июня в 08:29
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
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Общество

В Вашингтоне прошел мирный митинг против расизма

В субботу в городе прошел самый массовый и едва ли не самый спокойный за последние дни митинг.
РИА Новости 17:51
Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
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Политика

Владимир Путин назвал многообразие величием и силой России

Сегодня в России отмечается День русского языка. Праздник приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.
Говорит Москва 08:26
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Общество

В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы

Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
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