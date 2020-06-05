Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд
ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Центробанк в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 11,2 млрд рублей
ГлобалМСК.ру04 июня в 04:26
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Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
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Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
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Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
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Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
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Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
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Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg.
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ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Политика
Глава МИД Германии назвал сложными отношения с США
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне сообщений о решении президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских военных в ФРГ на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.
Коммерсантъ 21:07
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Темпы распространения коронавируса в мире увеличились
Темпы распространения коронавируса во всём мире заметно увеличились в начале лета.
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Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
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Эксперт оценил, когда ждать роста цен на нефть
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Названы главные проблемы российских лесов
В Счетной палате назвали главные проблемы российских лесов.
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Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
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Владимир Путин назвал многообразие величием и силой России
Сегодня в России отмечается День русского языка. Праздник приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.
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В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы
Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
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