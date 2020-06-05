ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,1K

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Авто Бренд Lada признали худшим в мире Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов. 138

Общество Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших. 9

Экономика Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%. 1

Политика Помпео сравнил Китай с нацистской Германией Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии. 1

Общество Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg. 56

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 994

Политика Глава МИД Германии назвал сложными отношения с США Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне сообщений о решении президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских военных в ФРГ на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.

Армия и оружие Греция заявила о готовности к войне с Турцией Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов. 586

Политика Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. 12

Энергетика Эксперт оценил, когда ждать роста цен на нефть Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов оценил вероятность роста цен на нефть и возвращения их к прошлогодним показателям.

Общество В Вашингтоне прошел мирный митинг против расизма В субботу в городе прошел самый массовый и едва ли не самый спокойный за последние дни митинг.

Общество В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.