Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать, для того чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель.

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ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

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