Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд
ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать, для того чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости вчера в 12:02
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Центробанк в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 11,2 млрд рублей
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Вести.Ru вчера в 23:31
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Коммерсантъ 04 июня в 22:25
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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
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