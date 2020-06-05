Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

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