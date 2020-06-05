Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд
ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти закончилась
Президент США Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса в стране практически закончилась.
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В Чебоксарах полицейский получил условный срок за изнасилование
Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно.
Чебоксары 24 10:36
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Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
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Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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Музыка
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Московский концерт американской рок-группы Aerosmith, который должен был состояться 30 июля в рамках европейского турне, перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу, 5 июня, в компании SAV Entertainment, которая организовывает шоу.
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Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями
Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
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Общество
Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
RT на русском 10:31
Культура
Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме
Ранее американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».
Взгляд.ру 08:27
Общество
Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше
Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Происшествия
Fox: семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме
Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
ТАСС 10:13
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Политика
В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»
Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 09:25
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Гагаринский районный суд в Москве отправил под домашний арест до 21 июля главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 10:55
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Генпрокуратура заинтересовалась работой тульских патологоанатомов
Сегодня представители Генпрокуратуры находятся в Туле.
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В Гарварде создали новую версию робота-таракана
Учёные Гарвардского университета создали новую версию робота-таракана HAMR, которая отличается более миниатюрными размерами.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд 2020 года от Forbes.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
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Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47