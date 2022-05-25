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ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке в четверг, 26 мая, говорится в сообщении регулятора.
Интерфакс
29 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых.
Ведомости
Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае.
Интерфакс
О том, что благодаря существенному замедлению инфляции в стране ЦБ может до конца года снизить ключевую ставку, 23 мая заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.
Известия

Подробнее о событии

Банк России проведет 26 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке
РИА Новости03:42
ЦБ впервые анонсировал внеплановое заседание по ставке
РБК03:38
ЦБ 26 мая проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке
ТАСС03:30
Банк России назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке
Экономика сегодня03:21
ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке
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Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке
Finam.Ru02:48
Банк России: совет директоров рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 26 мая
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