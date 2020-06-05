Экономика
Будущее России. Национальные проектыЦБ РФ видит значительное пространство для снижения ключевой ставки
Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки исходя из данных по инфляции и в целом по экономике. Об этом заявила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Киберспорт
Alliance победила VP.Prodigy и вышла в гранд-финал ESL One Birmingham
Alliance победила VP.Prodigy со счетом 2:0 в финале верхней сетки плей-офф ESL One Birmingham.
Cyber.sports.ru 05 июня в 14:29
Общество
В России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Наука
Британские ученые представили новый прототип МЭФ-шлема
Ученые считают, что у их проекта многообещающее будущее в ситуациях, когда необходим быстрый и точный скан головного мозга.
Дни24 вчера в 23:00
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Экономика
Минэкономики разработало законопроект о ГЧП
Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.
Коммерсантъ 00:50
Здоровье
В Минздраве назвали дату начала вакцинации от гриппа
42 человека с коронавирусом умерли, 27 остаются в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1. С начала пандемии в регионе проведено 198 381 лабораторное исследование.
Кубанские новости 06 июня в 10:40
Общество
В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110
Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
ПензаИнформ 02:10
Общество
Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня
В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам.
Москва Online вчера в 05:02
Политика
Российские дипломаты покинули Прагу
Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде
Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
Коммерсантъ 00:35
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
Общество
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как число зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС вчера в 12:48
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Lenta.ru 03:33
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня 06 июня в 16:44
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
Российская газета 05 июня в 04:23
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению полетов в 15 стран с 15 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:29
Единоборства
Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ранее боец дважды делал подобные заявления.
АиФ Дагестан вчера в 08:38