Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыЦБ РФ видит значительное пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки исходя из данных по инфляции и в целом по экономике. Об этом заявила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

В Центробанке отметили рост безработицы в России в апреле и мае

Говорит Москва05 июня в 08:53

Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Российская газета05 июня в 09:32

Набиуллина пояснила, от чего будет зависеть решение ЦБ по ставке

Росбалт05 июня в 09:15

Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС05 июня в 11:53

ЦБ допустил ещё большее снижение ключевой ставки

News.ru05 июня в 08:49

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня

ПРАЙМ05 июня в 08:15

Недоступный рефинанс

BFM.ru05 июня в 01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Киберспорт

Alliance победила VP.Prodigy и вышла в гранд-финал ESL One Birmingham

Alliance победила VP.Prodigy со счетом 2:0 в финале верхней сетки плей-офф ESL One Birmingham.
Cyber.sports.ru 05 июня в 14:29
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
15
Общество

В России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:40
1
Происшествия

Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
506
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
468
Наука

Британские ученые представили новый прототип МЭФ-шлема

Ученые считают, что у их проекта многообещающее будущее в ситуациях, когда необходим быстрый и точный скан головного мозга.
Дни24 вчера в 23:00
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Экономика

Минэкономики разработало законопроект о ГЧП

Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.
Коммерсантъ 00:50
Здоровье

В Минздраве назвали дату начала вакцинации от гриппа

42 человека с коронавирусом умерли, 27 остаются в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1. С начала пандемии в регионе проведено 198 381 лабораторное исследование.
Кубанские новости 06 июня в 10:40
321
Общество

В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110

Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
ПензаИнформ 02:10
Общество

Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня

В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам.
Москва Online вчера в 05:02
245
Политика

Российские дипломаты покинули Прагу

Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Коммерсантъ вчера в 17:43
16
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
124
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
1,6K
Общество

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде

Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
Коммерсантъ 00:35
50
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
196
Происшествия

Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
69
Общество

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как число зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
157
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге

Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС вчера в 12:48
337
Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Политика

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
2
Общество

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Lenta.ru 03:33
12
Авто

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня 06 июня в 16:44
2
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
1,3K
Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
23
Происшествия

На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка

Российская газета 05 июня в 04:23
1,4K
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
666
Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению полетов в 15 стран с 15 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:29
926
Единоборства

Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ранее боец дважды делал подобные заявления.
АиФ Дагестан вчера в 08:38
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное