Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на июньском заседании совета директоров. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Российская газета09:32

ЦБ допустил ещё большее снижение ключевой ставки

News.ru08:49

ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании в июне

Финмаркет09:10

Банк России видит значительное пространство для снижения ключевой ставки в июне

Finam.Ru08:37

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня

ПРАЙМ08:15

ЦБ пока видит сигналы продолжающегося снижения экономической активности в России

ТАСС08:07

В АКРА спрогнозировали динамику ключевой ставки в России

Известия05:03
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Николич хочет усилить «Локомотив» игроком «Монако»

Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать форварда «Монако» Стевана Йоветича.
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика

Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
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Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

РИА Новости 08:46
Происшествия

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Взгляд.ру 03 июня в 17:10
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов переболел коронавирусом

Вестник Кавказа 02:45
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Кино

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Происшествия

Заместитель свердловского мэра арестован за взятку

В Тугулыме (Свердловская область) суд арестовал заместителя главы местной администрации Сергея Уткина, обвиненного во взятке.
URA.Ru 08:44
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Экономика

Президент Таджикистана ввел госрегулирование цен на еду и лекарства

Душанбе, 5 июня 2020, 16:10 — REGNUM Ввести в Таджикистане ряд экономических послаблений в связи с пандемией коронавируса распорядился президент страны Эмомали Рахмон сегодня, 5 июня.
REGNUM 09:10
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Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
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Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру вчера в 09:51
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
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Общество

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
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Происшествия

Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест

Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
РБК 07:50
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Технологии

В Сингапуре планируют выдать всем жителям устройства отслеживания контактов

Сингапур, 5 июня 2020, 12:57 — REGNUM Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура.
REGNUM 05:57
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Происшествия

В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
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Политика

Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар

Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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