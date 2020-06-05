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Политика Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.

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Политика Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.