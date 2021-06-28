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Экономика

ЦБ РФ в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки до 6,5%

Нейтральный диапазон ключевой ставки ЦБ оценивает в реальном выражении в 1-2%, что в номинальном выражении при инфляции в 4% составляет 5-6%. В марте 2021 года Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку до 4,5% с исторического минимума в 4,25%.В источнике

С чего всё началось

ЦБ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки

ЦБ РФ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25 - 1 п.п. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg.
ТАСС05:06

Подробнее о событии

Набиуллина назвала варианты повышения ставки в июле

РБК06:10

ЦБ РФ в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки до 6,5%

Интерфакс05:33

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле

ПРАЙМ05:10

ЦБ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки

ТАСС05:06

Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июле - «Локо-Инвест»

Финмаркет05:02

Набиуллина не исключила очередного повышения ключевой ставки

ФАН04:42

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п

Ведомости05:32
Интересное

Тарасова призвала Черчесова уволиться с поста главного тренера сборной России по футболу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов должен подать в отставку после выступления команды на Евро-2020.
RT на русском26 июня в 09:42

В Москве станцию метро «Ясенево» открыли на вход и выход после подтопления

Станция "Ясенево" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, которая была подтоплена ливнем, вновь открыта на вход и выход для пассажиров, движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии введено в график, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
ТАСС08:24