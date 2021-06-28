Нейтральный диапазон ключевой ставки ЦБ оценивает в реальном выражении в 1-2%, что в номинальном выражении при инфляции в 4% составляет 5-6%. В марте 2021 года Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку до 4,5% с исторического минимума в 4,25%.

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С чего всё началось ЦБ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25 - 1 п.п. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg. ТАСС 05:06