ЦБ РФ в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки до 6,5%
Нейтральный диапазон ключевой ставки ЦБ оценивает в реальном выражении в 1-2%, что в номинальном выражении при инфляции в 4% составляет 5-6%. В марте 2021 года Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку до 4,5% с исторического минимума в 4,25%.В источнике
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ЦБ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки
ЦБ РФ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25 - 1 п.п. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg.
ТАСС05:06