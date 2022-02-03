Российская токенизационная платформа Atomyze стала первой компанией, которую Центробанк внес в реестр операторов информационных систем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщила
Видеохостинг YouTube заблокировал несколько информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, говорится в тексте заявления журналистов государственной телерадиокомпании ЛНР, опубликованном на официальном сайте ГТРК.
В Кремле негативно относятся к заявлениям американской стороны, что якобы Россия предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, и не допускают такого стечения обстоятельств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.