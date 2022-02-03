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ЦБ РФ включил «Атомайз» в реестр операторов систем по выпуску цифровых финансовых активов

Российская токенизационная платформа Atomyze стала первой компанией, которую Центробанк внес в реестр операторов информационных систем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщила
 пресс-служба регулятора.
Ведомости
"Регулятор признал правила информационной системы ООО "Атомайз" и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству", - сказано в сообщении Банка России.
Finam.Ru
Экосистема Atomyze, основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов, в том числе металлов.
Финмаркет
Уточняется, что платформа не будет задействована в обороте криптовалют.
56orb.ru

Подробнее о событии

Первая компания вошла в реестр операторов систем по выпуску цифровых активов
ТАССвчера в 06:55
В криптореестре ЦБ появилась первая компания
РБКвчера в 08:47
ЦБ выбрал связанную с Потаниным компанию первым оператором платформы цифровых токенов
Forbesвчера в 07:29
Зарегистрирован первый оператор ЦФА
Коммерсантъвчера в 14:51
Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами
Интерфаксвчера в 05:48
ЦБ РФ включил в реестр первую компанию-оператор систем по выпуску цифровых финансовых активов
Finam.Ruвчера в 05:42
ЦБ РФ включил «Атомайз» в реестр операторов систем по выпуску цифровых финансовых активов
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