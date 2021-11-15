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ЦБ РФ внедрит цифровой рубль только при выполнении ряда условий

Центробанк внедрит цифровой рубль в российскую экономику только при выполнении ряда условий в рамках пилотного проекта, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости
Предполагается, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года.
Финмаркет
Разработку прототипа платформы регулятор планирует завершить в декабре 2021 года, начать тестирование - в январе 2022 года.
Финмаркет
Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле.
Финмаркет

Подробнее о событии

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