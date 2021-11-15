Стоимость фьючерсов на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли на фоне сообщений о том, что "Газпром" не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода "Ямал — Европа" и газотранспортной системы Украины, следует из данных биржи ICE Futures.