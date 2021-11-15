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ЦБ РФ внедрит цифровой рубль только при выполнении ряда условий

Центробанк внедрит цифровой рубль в российскую экономику только при выполнении ряда условий в рамках пилотного проекта, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости
ЦБ хотел бы, чтобы граждане выбирали цифровой рубль самостоятельно так же, как стали отдавать предпочтение безналичным, доля которых выросла с 30% в 2014 году до 75% в третьем квартале 2021 года.
Финмаркет
Предполагается, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года.
Финмаркет
Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.
Финмаркет

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