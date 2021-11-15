ИнтерфаксЦБ РФ внедрит цифровой рубль только при выполнении ряда условийЦентробанк внедрит цифровой рубль в российскую экономику только при выполнении ряда условий в рамках пилотного проекта, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.ВедомостиЦБ хотел бы, чтобы граждане выбирали цифровой рубль самостоятельно так же, как стали отдавать предпочтение безналичным, доля которых выросла с 30% в 2014 году до 75% в третьем квартале 2021 года.ФинмаркетПредполагается, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года.ФинмаркетРегулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.ФинмаркетЧитать далееСвернутьФАНФАНRuposters.ruPrimpress.ruПодробнее о событииНабиуиллина назвала условия для запуска цифрового рубляВедомости07:23Набиуллина прокомментировала планы тестирования цифрового рубляПРАЙМ05:04Самое цитируемоеЦБ РФ внедрит цифровой рубль только при выполнении всех условий его функционированияФинмаркет06:08Набиуллина рассказала, что замена привычных денег в России произойдет минимум через годBanki Loans07:21ЦБ назвал условия для внедрения цифрового рубля в экономику РоссииРБК06:42ЦБ РФ внедрит цифровой рубль только при выполнении ряда условийИнтерфакс06:09Публицист Винников о цифровом рубле: «Война план покажет»ФАН07:22Показать ещёОценить7Поделиться