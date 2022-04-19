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ЦБ РФ внес систему «Хелло» в реестр операторов платежных систем

Банк России внес платежную систему "Хелло" в реестр операторов платежных систем, следует из информации на сайте регулятора.
Интерфакс
В рейтинге РИА Новости (актуальном на 1 февраля) данный банк занимает 38-е место по активам среди российских банков.
Москва 24
Функции расчетного центра — исполнение распоряжений на перевод средств — взял на себя Транскапиталбанк.
ФАН
По данным сайта Hello, система является "совокупностью платежных сервисов и организаций для обеспечения денежных переводов".
Радио Sputnik

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Центробанк зарегистрировал новую платежную систему Hello
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ЦБ РФ внес систему «Хелло» в реестр операторов платежных систем
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