Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве заявили, что обратятся к Москве с требованием о выдаче Кивы.
13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема.
«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80 процентов общего объема банковских активов Российской Федерации», — сообщила она.