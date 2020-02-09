Финансы

Новые ВедомостиНовые ВедомостиЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.
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В РФ прогнозируют снижение ставки по ипотеке

Независимый публицист07 февраля в 21:55

Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Коммерсантъвчера в 17:17

Советник ЦБ Китая призвал рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам

Вести.Ruвчера в 09:11

У ставки небольшое будущее

Российская газета09 февраля в 12:01

Банк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовых

Московский Комсомолец00:30

Коронавирус снизил ключевую ставку ЦБ до уровня 2014 года

Столица С07 февраля в 18:18

Ключевая ставка в России снизилась до минимального уровня

Камчатское время07 февраля в 17:34
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Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
RT на русском 00:02
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Космос

Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли

Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.
Волга Ньюс вчера в 07:42
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

Индия планирует одобрить сделку по покупке 24 вертолетов у США

Коммерсантъ вчера в 23:51
Футбол

«Милан» впервые проиграл после возвращения Ибрагимовича

Sports.ru 09 февраля в 17:05
Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
РБК 02:36
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек

В Китае число жертв заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Росбалт вчера в 19:55
Происшествия

Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

7 новостей вчера в 12:54
Культура

Пугачева прокомментировала эвакуацию во время премьеры фильма «Лед-2»

Народная артистка РФ Алла Пугачева пришла в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Лед-2», однако во время показа фильма произошло короткое замыкание и посетителей пришлось эвакуировать из зала, Пугачева прокомментировала случившееся ЧП.
iReactor 02:25
Общество

ФНС разыскивает Алену Водонаеву

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области разыскивает телеведущую Алену Водонаеву, передает Mash.
Газета.Ru 02:28
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Армия и оружие

Амурская цитадель командиров отмечает юбилей

ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений.
Красная звезда 09 февраля в 16:01
Кино

Создатели «Сватов» рассказали о съемках нового сезона

Культуромания 00:08
Культура

Филипп Киркоров на премии «Оскар» сделал селфи с Брэдом Питтом

Король поп-музыки Филипп Киркоров выложил на своей странице в соцсети Instagram селфи с лауреатом премии "Оскар" в 2020 году актером Брэдом Питтом.
Народные новости вчера в 14:50
Наука

Инженеры научили самую сильную роборуку аккуратно играть на пианино

Помимо силы, устройство обладает и высокой ловкостью — в качестве демонстрации этого исследователи опубликовали видео, где роборука играет на пианино.
Хайтек 02:23
Происшествия

Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск

РИА Новости 00:16
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Технологии

Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

В тестировании принимали участие на Урале МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Екатеринбург-2000» («Мотив») и «Транстелеком» (ТТК).
ToDay News Ufa 01:09
Общество

Подсчитан средний заработок московских таксистов

При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Lenta.ru 02:18
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

Власти Японии действуют хаотично в отношении круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у порта Йокогама.
Мой Брянск 02:16
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
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