Финансы
Новые ВедомостиЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.
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Советник ЦБ Китая призвал рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам
Вести.Ruвчера в 09:11
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Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Космос
Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли
Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Политика
Индия планирует одобрить сделку по покупке 24 вертолетов у США
Футбол
«Милан» впервые проиграл после возвращения Ибрагимовича
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек
В Китае число жертв заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Происшествия
Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию во время премьеры фильма «Лед-2»
Народная артистка РФ Алла Пугачева пришла в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Лед-2», однако во время показа фильма произошло короткое замыкание и посетителей пришлось эвакуировать из зала, Пугачева прокомментировала случившееся ЧП.
Общество
ФНС разыскивает Алену Водонаеву
Управление Федеральной налоговой службы по Московской области разыскивает телеведущую Алену Водонаеву, передает Mash.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Армия и оружие
Амурская цитадель командиров отмечает юбилей
ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений.
Кино
Создатели «Сватов» рассказали о съемках нового сезона
Культура
Филипп Киркоров на премии «Оскар» сделал селфи с Брэдом Питтом
Король поп-музыки Филипп Киркоров выложил на своей странице в соцсети Instagram селфи с лауреатом премии "Оскар" в 2020 году актером Брэдом Питтом.
Наука
Инженеры научили самую сильную роборуку аккуратно играть на пианино
Помимо силы, устройство обладает и высокой ловкостью — в качестве демонстрации этого исследователи опубликовали видео, где роборука играет на пианино.
Происшествия
Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Технологии
Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
В тестировании принимали участие на Урале МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Екатеринбург-2000» («Мотив») и «Транстелеком» (ТТК).
Общество
Подсчитан средний заработок московских таксистов
При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Общество
Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
Власти Японии действуют хаотично в отношении круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у порта Йокогама.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.