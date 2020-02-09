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Армия и оружие Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400 С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.

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