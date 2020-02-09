Финансы

Новые ВедомостиНовые ВедомостиЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.
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ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:24
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Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»

Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
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На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
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В бюджете Белого дома Россию и Китай назвали главными угрозами США

Бюджет Белого дома на 2021 финансовый год отмечает в качестве главных угроз Китай и Россию, следует из опубликованного документа.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
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На фотографиях брат и сестра выглядят рядом друг с другом очень гармонично.
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В России изменился порядок назначения лекарств

В воскресенье, 9 февраля, в России изменился порядка назначения лекарственных средств.
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