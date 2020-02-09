Финансы
Новые ВедомостиЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.
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Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Происшествия
Несколько человек погибли в Европе из-за урагана «Сиара»
На Западную Европу обрушился ураган «Сиара».
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Здоровье
В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»
Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Политика
В бюджете Белого дома Россию и Китай назвали главными угрозами США
Бюджет Белого дома на 2021 финансовый год отмечает в качестве главных угроз Китай и Россию, следует из опубликованного документа.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова отдыхает на море с подросшим братом
На фотографиях брат и сестра выглядят рядом друг с другом очень гармонично.
Хоккей
Овечкин ходил в футболке «Каролины», просил водку во время матча и был атакован медузами
Здоровье
В России изменился порядок назначения лекарств
В воскресенье, 9 февраля, в России изменился порядка назначения лекарственных средств.
Футбол
Фернандес призвал болельщиков ЦСКА забыть о поражении от «Зенита»
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала свое лицо после побоев бывшего мужа
Певица посетовала на представителей закона 53-летняя поп-исполнительница Наталья Штурм рассказала подписчикам "Инстаграма" о своем опыте абъюзивных отношений.
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ ведомства о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения с иностранцами, отменен.
Технологии
Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы
Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Хоккей
Россия потерпела три поражения на Шведских играх
Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.
Наука
В Бразилии обнаружен вирус с новым геном
Происшествия