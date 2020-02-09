Финансы
ВекКлючевая ставка удешевит кредиты и депозиты
Директор по продуктам и технологиям Почта-банка Григорий Бабаджанян конкретизирует: ввиду снижения ключевой ставки финучреждения вынуждены будут удешевлять кредиты и снижать доходность по депозитам. Аналитики полагают, что ставки по вкладам населения упадут существеннее, нежели стоимость займов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество
ЦОДД призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.
Общество
На выплаты к юбилею Победы выделят 71 млрд рублей
По словам премьер-минстра России Михаила Мишустина на выплаты к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) правительство направит из федерального бюджета более 71 млрд руб. Выплаты также получат ветераны в странах Балтии, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Здоровье
Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак
Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Политика
МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям
Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2".
Политика
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
Украина планирует ввести санкции против российских силовиков, которые задержали три корабля в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Boeing 747 авиакомпании British Airways, летевший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Испании среди игроков, не родившихся в этой стране.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
В Паттайе тщательно моют полы и сканируют туристов прямо на улице
Городские службы в Паттайе - самом известном материковом курорте Таиланда, стали более тщательно следить за чистотой в городе.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Происшествия
Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом
Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Общество
Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Кино
Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале
Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Общество
Число больных коронавирусом на лайнере Diamond Princess выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess достигло 130 человек.
Шоу-бизнес
Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Финансы
Индекс РТС впервые с декабря упал ниже 1500 пунктов
Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов демонстрирует негативный настрой, причем долларовый индекс РТС, один из основных индикаторов, упал ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря 2019 года.
Политика
На Украине завели уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выдачи на территории неподконтрольной Киеву самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) паспортов гражданина ЛНР.