Финансы

ВекВекКлючевая ставка удешевит кредиты и депозиты

Директор по продуктам и технологиям Почта-банка Григорий Бабаджанян конкретизирует: ввиду снижения ключевой ставки финучреждения вынуждены будут удешевлять кредиты и снижать доходность по депозитам. Аналитики полагают, что ставки по вкладам населения упадут существеннее, нежели стоимость займов.
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