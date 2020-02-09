Финансы
RT на русскомЭксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%
Как отметил Ордов, теперь остаётся предполагать, продолжат ли кредитные организации верить в то, что снижение ключевой ставки не прекратится. В середине декабря ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых.
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Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Авто
Эксперты рассказали, почему водители Audi, BMW и Mercedes чаще хамят
Как отмечает профессор, в большинстве своем владельцы автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz это эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Происшествия
В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын
Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска
Двое детей из России, погибшие при столкновении катеров на острове Пхукет 10 февраля, приехали из Челябинска.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Общество
В Тюмени готовят к выписке китайскую студентку с коронавирусом
В настоящий момент в санатории в 30 км от Тюмени на карантине находятся 144 человека.
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
Общество
Российские тест-системы эффективно выявляют коронавирус в Китае
Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала об успешном проведении испытаний в Китае российских тест-систем по выявлению коронавируса.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Евромайдану
Картина рассказала о событиях на Украине во время Евромайдана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Киберспорт
Вот как выглядит Warcraft III: Reforged от третьего лица
Естественно, моды от третьего лица существовали и ранее для оригинальной Warcraft III, но, похоже, это первый проект подобного плана для Reforged.
Авто
Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы
Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
Политика
Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе
Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Авто
Опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ
«Российская газета» и RCI News опубликовали первые фото экстерьера и интерьера модернизированного УАЗ «Патриот», известного как «Русский Прадо».
Общество
Михаил Мишустин поручил Минфину разобраться с расходами бюджета
Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин потребовал в ходе заседания кабмина разобраться, почему законтрактованные бюджетные средства не расходуются на государственные проекты и программы в полном объеме.