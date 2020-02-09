Финансы

RT на русскомRT на русскомЭксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%

Как отметил Ордов, теперь остаётся предполагать, продолжат ли кредитные организации верить в то, что снижение ключевой ставки не прекратится. В середине декабря ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых.
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Росбанк: понижение ключевой ставки ЦБ РФ сделало ипотеку доступней

РИА Новости04:05

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%

RT на русском07 февраля в 11:18

Депозиты опередят кредиты

Коммерсантъвчера в 17:21

ЦБ вынес решение о снижении ключевой ставки до 6%

Долг.рф07 февраля в 05:46

У ставки небольшое будущее

Российская газетавчера в 12:01

Как ЦБ смягчился

Ведомостивчера в 15:57

Центробанки вне лихорадки: финансовые интриги недели

Санкт-Петербургские ведомости05:05
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Экономика

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно

Вечерняя Москва 06:37
Авто

Эксперты рассказали, почему водители Audi, BMW и Mercedes чаще хамят

Как отмечает профессор, в большинстве своем владельцы автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz это эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми.
SpeedMe 07:25
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Происшествия

В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын

Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Город55.ру 04:14
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска

Двое детей из России, погибшие при столкновении катеров на острове Пхукет 10 февраля, приехали из Челябинска.
Известия 08:23
Культура

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

ТАСС вчера в 15:49
Общество

В Тюмени готовят к выписке китайскую студентку с коронавирусом

В настоящий момент в санатории в 30 км от Тюмени на карантине находятся 144 человека.
NashGorod.ru 08:35
Общество

ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 07:19
Общество

Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре

На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
РИАМО 04:21
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила четвертую беременность

Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество

Российские тест-системы эффективно выявляют коронавирус в Китае

Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала об успешном проведении испытаний в Китае российских тест-систем по выявлению коронавируса.
iReactor 08:27
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Newsler.ru 07:35
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Евромайдану

Картина рассказала о событиях на Украине во время Евромайдана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Политическая Экспертиза 08:00
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Lenta.ru 07:34
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Известия 05:31
Киберспорт

Вот как выглядит Warcraft III: Reforged от третьего лица

Естественно, моды от третьего лица существовали и ранее для оригинальной Warcraft III, но, похоже, это первый проект подобного плана для Reforged.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Происшествия

В Москве задержали участника «коронавирусного» пранка в метро

Вести.Ru 07:23
Авто

Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы

Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
Автостат 05:12
Политика

Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе

Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Газета.Ru 04:35
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском вчера в 08:59
Авто

Опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ

«Российская газета» и RCI News опубликовали первые фото экстерьера и интерьера модернизированного УАЗ «Патриот», известного как «Русский Прадо».
Автоновости дня 02:58
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Михаил Мишустин поручил Минфину разобраться с расходами бюджета

Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин потребовал в ходе заседания кабмина разобраться, почему законтрактованные бюджетные средства не расходуются на государственные проекты и программы в полном объеме.
Национальные Интересы 07:26
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«Барселона» оценила ассистентский хет-трик Месси в матче с «Бетисом»

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