Финансы
Новые ВедомостиЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.
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Футбол
Вадим Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о России»
Плюс успешный чемпионат мира, который был блестяще проведен. Все это действительно ломает стереотипы о России и россиянах.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Музыка
Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва
После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Приморье
Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Футбол
«Реал» имеет худший показатель по трансферному балансу за два прошлых окна
CIES Football Observatory составила рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее).Худший показатель числится за мадридским "Реалом".
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Здоровье
В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Авто
Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы
В 2019 году ГК «Мега-Авто» продала почти 10 тысяч новых машин и почти семь тысяч автомобилей с пробегом.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Футбол
Сын Пеле – о здоровье отца: «Он не может нормально ходить»
Сын легендарного бразильского футболиста Пеле – Эдиньо рассказал о проблемах отца со здоровьем.
Кино
Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер
Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
Футбол
Месси повторил достижение 19-летнего Джейдона Санчо в текущем сезоне
Происшествия
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Биатлон
Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ
Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Экономика
Инфляция в Приволжье по итогам 2019 года опустилась ниже 3%
Инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) по итогам 2019 года составила 2,7% (2018 г. – 4,2%).
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".