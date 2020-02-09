Финансы

Новые ВедомостиНовые ВедомостиЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России — очень низкая инфляция.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Как ЦБ смягчился

Ведомостивчера в 15:57

Эпидемия в Китае может повлиять на перспективы понижения ставки ЦБ РФ в марте

ПРАЙМ04:06

Центробанки вне лихорадки: финансовые интриги недели

Санкт-Петербургские ведомости05:05

ЦБ допускает еще одно снижение ключевой ставки в марте – аналитик «Открытие»

SIA.ru02:10

Администрация Тольятти вновь проведет конкурсы на предоставление займов из-за снижения ключевой ставки ЦБ РФ

СитиТрафик03:22

ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку

Новые Ведомости03:55

Показатель ключевой ставки снова просел

Zaimisrochno.ru02:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Футбол

Вадим Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о России»

Плюс успешный чемпионат мира, который был блестяще проведен. Все это действительно ломает стереотипы о России и россиянах.
Sports.ru 13:11
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Музыка

Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва

После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
StarHit.ru 08 февраля в 18:00
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Приморье

Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:25
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Авто

Названы конкуренты Kia Seltos в России

Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
АБН вчера в 16:46
Футбол

«Реал» имеет худший показатель по трансферному балансу за два прошлых окна

CIES Football Observatory составила рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее).Худший показатель числится за мадридским "Реалом".
Soccer.ru 12:54
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Здоровье

В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Piter.tv 12:04
Авто

Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы

В 2019 году ГК «Мега-Авто» продала почти 10 тысяч новых машин и почти семь тысяч автомобилей с пробегом.
Петербургский дневник 09:15
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

ТАСС 07:57
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Футбол

Сын Пеле – о здоровье отца: «Он не может нормально ходить»

Сын легендарного бразильского футболиста Пеле – Эдиньо рассказал о проблемах отца со здоровьем.
Евро-футбол.ру 12:46
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК 12:53
Происшествия

СК проверит данные об избиении приемной матерью ребенка в Москве

РИА Новости 10:17
Кино

Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер

Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
РБК вчера в 22:59
Футбол

Месси повторил достижение 19-летнего Джейдона Санчо в текущем сезоне

Матч ТВ вчера в 21:08
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:12
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru 08:56
Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Биатлон

Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ

Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
РИА Новости 10:42
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в хостеле в Москве

Известия 11:42
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Astera вчера в 05:38
Экономика

Инфляция в Приволжье по итогам 2019 года опустилась ниже 3%

Инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) по итогам 2019 года составила 2,7% (2018 г. – 4,2%).
Волжская правда (г. Волжск) 09:22
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное