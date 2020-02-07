Финансы

Город55.руГород55.руЦентробанк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Снижение произошло уже в шестой раз подряд, и в этот раз ставка упала на 25 процентных пункта. Решение регулятора связано с устойчивым замедлением инфляции.
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