Финансы
Город55.руЦентробанк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку
Снижение произошло уже в шестой раз подряд, и в этот раз ставка упала на 25 процентных пункта. Решение регулятора связано с устойчивым замедлением инфляции.
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Советник ЦБ Китая призвал рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам
Вести.Ruвчера в 09:11
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Здоровье
В Челябинске решат вопрос о продлении карантина в школах
11 февраля состоится очередное заседание городского штаба по гриппу, на котором будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Хоккей
В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Авто
Brabus занялся выпуском бронированных Mercedes-Benz G-Class
Компания Brabus готовится выпустить бронированный вариант Mercedes-Benz G-Class.
Общество
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Хоккей
Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38
В региональном центре медицины катастроф РИА Новости рассказали, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области возросло до 38.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО
Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Политика
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность.
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Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы Старшая дочь Седоковой Алина рассказала поклонникам, что стыдилась мамы.
Авто
Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Происшествия
Борт авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за технических проблем
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о техпроблемах.
Здоровье
Доктор Мясников в эпидемии коронавируса нашел плюс для России
Телеведущий и врач Александр Мясников обнаружил в панике, связанной с распространением коронавируса по миру, плюс для России.