Экономика

ТолкТолкЦентробанк понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 6% годовых, сообщает "Лента". Такое решение связано с тем, что замедление инфляции происходит быстрее прогноза, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются стабильными.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовых

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В марте ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще на 25 бп

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Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

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Вечерняя Москва08 февраля в 09:50

Снижение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку более доступной

Вести.Ru07 февраля в 16:37
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
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Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
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Клинсманн покидает пост тренера «Герты»

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Netflix продлил «Половое воспитание» на третий сезон

Сериал «Половое воспитание» продлен на третий сезон. Его выход в стрим-сервисе Netflix ожидается в 2021 году.
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Lenta.ru вчера в 05:54
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Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих

В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.
Sport24.ru 09 февраля в 16:59
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Обсерватория CHEOPS прислала свою первую фотографию

N+1 08 февраля в 03:21
Политика

Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского

По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
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Lenta.ru вчера в 07:34
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Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
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Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Общество

Гендиректор телеканала провел беседу со смеющейся телеведущей

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Политика

Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Lenta.ru 04:04
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Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

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Арнаутович может перейти в «Локомотив»

Напомним, что Арнаутович стал игроком китайского клуба летом 2019 года, подписав контракт до 31 декабря 2022-го.
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Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

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Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром

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Хоккей

Тренер «Вашингтона» рассказал, что Овечкин просил водку во время игры

Бывший тренер хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит рассказал, что россиянин Александр Овечкин просил водку во время своего первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть пост главы вуза.
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Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

RT на русском 04:11
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Энергетика

В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Piter.tv 09 февраля в 08:25
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

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Зеленский оценил влияние Сороса на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский оценил уровень влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на политику страны.
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Армия и оружие

Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии

Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).
Известия 05:42
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