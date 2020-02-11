Экономика
ТолкЦентробанк понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 6% годовых, сообщает "Лента". Такое решение связано с тем, что замедление инфляции происходит быстрее прогноза, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются стабильными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как снижение ключевой ставки отразится на ценах на жилье, объяснили аналитики
Вечерняя Москва08 февраля в 09:50
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
Футбол
Клинсманн покидает пост тренера «Герты»
Юрген Клинсманн объявил, что покидает пост главного тренера берлинского футбольного клуба "Герта".
Кино
Netflix продлил «Половое воспитание» на третий сезон
Сериал «Половое воспитание» продлен на третий сезон. Его выход в стрим-сервисе Netflix ожидается в 2021 году.
Происшествия
Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро
Экономика
Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений
По данным "Коммерсанта", Минфин обдумывает и изменение расчета НДПИ для алмазов (сейчас ставка составляет 8% от стоимости).
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих
В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.
Космос
Обсерватория CHEOPS прислала свою первую фотографию
Политика
Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского
По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Футбол
Арнаутович может перейти в «Локомотив»
Напомним, что Арнаутович стал игроком китайского клуба летом 2019 года, подписав контракт до 31 декабря 2022-го.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, что Овечкин просил водку во время игры
Бывший тренер хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит рассказал, что россиянин Александр Овечкин просил водку во время своего первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Ректор РУДН решил покинуть пост
Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть пост главы вуза.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Энергетика
В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Политика
Зеленский оценил влияние Сороса на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский оценил уровень влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на политику страны.
Армия и оружие
Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии
Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).