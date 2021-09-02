Количество операций без согласия клиентов по каналу дистанционного банковского обслуживания физлиц за 2-й квартал 2021 года выросло почти в 1,7 раза - до 48,9 тыс. случаев по сравнению с апрелем-июнем 2020 года.
Количество операций, проведенных без согласия клиентов банков (ОБС), во 2 квартале 2021 года выросло на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а объем таких операций в годовом выражении вырос на 38%, до 3,01 млрд рублей, говорится в материалах
Археологический памятник Poverty Point представляет собой древние земляные сооружения и курганы, построенные местными жителями между 1700 и 1000 годами до нашей эры, в поздний архаичный период истории Северной Америки.