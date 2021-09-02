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ЦБ РФ во II квартале заблокировал 12 тыс. телефонных номеров мошенников

Во втором квартале 2021 года мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд руб. путем несанкционированных переводов со счетов.
РБК
Количество операций без согласия клиентов по каналу дистанционного банковского обслуживания физлиц за 2-й квартал 2021 года выросло почти в 1,7 раза - до 48,9 тыс. случаев по сравнению с апрелем-июнем 2020 года.
Финмаркет
Больше всего средств мошенники украли у граждан с помощью систем дистанционного банковского обслуживания — 1,239 млрд руб.
Ведомости
За отчетный период Банк России инициировал 11,8 тыс. запросов операторам связи для блокировки номеров телефонов, которые используются мошенниками.
Финмаркет

С чего всё началось

Количество операций, проведенных без согласия клиентов банков (ОБС), во 2 квартале 2021 года выросло на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а объем таких операций в годовом выражении вырос на 38%, до 3,01 млрд рублей, говорится в материалах
 Банка России.

Подробнее о событии

Объем украденных у россиян мошенниками средств вырос почти на 40%
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ЦБ во II квартале инициировал блокировку около 12 тыс. телефонных номеров мошенников
ТАСС05:34
ЦБ запросил блокировку 12 тысяч мошеннических номеров
Expert.ru04:55
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Российская газета04:48
Банк России: кибермошенники во втором квартале похитили у россиян более трех миллиардов рублей
ПРАЙМ04:37
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