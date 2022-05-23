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ЦБ РФ возобновил закупку валюты для сдерживания укрепления курса рубля

Центробанк России вновь начал закупку валюты у экспортеров, чтобы сдержать курс рубля от неконтролируемого укрепления, пишут «Ведомости
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BFM.ru
28 февраля власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%.
Ведомости
Российские власти объясняли укрепление рубля резким перекосом торгового баланса в пользу положительного сальдо, а также приостановкой бюджетного правила.
Ведомости
Минимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи.
Ведомости

Подробнее о событии

Банк России возобновил закупки валюты для сдерживания излишнего укрепления рубля
ПРАЙМ03:25
ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления
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