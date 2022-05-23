BFM.ruЦБ РФ возобновил закупку валюты для сдерживания укрепления курса рубляЦентробанк России вновь начал закупку валюты у экспортеров, чтобы сдержать курс рубля от неконтролируемого укрепления, пишут «Ведомости».BFM.ru28 февраля власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%.ВедомостиРоссийские власти объясняли укрепление рубля резким перекосом торгового баланса в пользу положительного сальдо, а также приостановкой бюджетного правила.ВедомостиМинимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи.ВедомостиЧитать далееСвернутьВятка-На-СетиВятка-На-СетиКапитал страныPublic OpinionREGNUMРидусОбзор газетПолитика СегодняFrank MediaНИА СамараТК ЗвездаБизнес журналФАНПодробнее о событииБанк России возобновил закупки валюты для сдерживания излишнего укрепления рубляПРАЙМ03:25ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепленияВедомостивчера в 16:23Самое цитируемое«Ведомости» сообщили о возврате ЦБ к закупкам валюты для сдерживания укрепления рубляForbes03:19ЦБ России возобновил закупки валюты для сдерживания излишнего укрепления рубляLenta.ru02:06«Ведомости»: ЦБ возобновил закупки валютыКоммерсантъ02:14«Ведомости» сообщили о возобновлении закупки валюты ЦентробанкомИнтерфакс02:08ЦБ РФ начал покупать валюту у экспортеров через посредниковФинмаркет02:23Показать ещёОценить1,3KПоделиться