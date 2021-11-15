Цены на газ в Европе выросли на фоне сообщений о том, что "Газпром" не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода "Ямал — Европа" и газотранспортной системы Украины, следует из данных биржи ICE Futures.
Команды Moscow_City на базе НИЦ "Курчатовский Институт" и Siberia на базе Новосибирского госуниверситета были удостоены серебряных медалей, команда MEPhI на базе Обнинского филиала МИФИ - бронзовых. iGEM - всемирный конкурс проектов студентов и аспирантов в области синтетической биологии, проводится с 2003 года.