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ЦБ РФ: возвращение к нейтральному уровню ключевой ставки произойдет в середине 2023 года

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала сроки снижения ключевой ставки во время выступления в Госдуме, передает РИА Новости.
Lenta.ru
"Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
ТАСС
В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п., до 7,5% годовых.
Коммерсантъ
Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%.
Коммерсантъ

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