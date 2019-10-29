Финансы

ФАНФАНЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. Данные об этом появились сегодня на официальном сайте регулятора.
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с чего всё началось

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Центробанк 25 октября купил валюту для Минфина на 12,08 млрд рублей

Финмаркет02:57

ЦБ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией

Известия02:48

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

РИА Новости01:50

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли России и Турции

RT на русском02:39

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Российская газета01:41

ЦБ впервые раскрыл долевое распределение по валютам в торговле с Турцией

Коммерсантъвчера в 23:59

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости вчера в 10:29
Спорт

Ласицкене подарила автомобиль от Федерации бокса России своему тренеру

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отдала автомобиль, который ей подарила Федерация бокса России за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну, передает ТАСС.
МИР 24 05:57
Политика

Бойко обвинил власти Украины в неспособности подчинить националистов

Президент и правительство Украины оказались неспособны противостоять националистам и обеспечить разведение войск в Донбассе.
Известия 26 октября в 08:38
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Общество

ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний

Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Происшествия

Три человека погибли в Москве от передозировки наркотиков

ТАСС 04:38
Общество

«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Общество

Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10

Sportbox.RU 03:52
Шоу-бизнес

Марина Федункив после смены имиджа помолодела на 20 лет

OAnews вчера в 14:00
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала фото в купальнике в Геленджике

51-летняя Ольга Кабо показала фото в купальнике в Геленджике Актриса отдыхает с сыном на Черноморском побережье.
Экспресс газета вчера в 05:36
Происшествия

В Забайкалье похоронили убитого в воинской части сержанта

РБК 05:47
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Армия и оружие

Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Российская газета вчера в 08:21
Общество

В эфире у Соловьева подрались гости

"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Авто

В Петербурге продажи автомобилей падают уже полгода

В январе-сентябре 2019 года в Петербурге было продано 112 274 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Gazeta.SPb 03:47
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград 27 октября в 09:51
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Происшествия

Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

РБК 05:56
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Известия 05:17
Политика

Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

По словам главы государства, в Литве в непосредственной близости от белорусской границы разместятся 30 танков и 30 бронемашин.
Известия вчера в 06:47
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
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