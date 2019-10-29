Финансы

ФАНФАНЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. Данные об этом появились сегодня на официальном сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Центробанк 25 октября купил валюту для Минфина на 12,08 млрд рублей

Финмаркет02:57

ЦБ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией

Известия02:48

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

РБКвчера в 23:00

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

РИА Новости01:50

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Российская газета01:41

ЦБ впервые раскрыл долевое распределение по валютам в торговле с Турцией

Коммерсантъвчера в 23:59

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли России и Турции

RT на русском02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Экономика

Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций

Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Авто

Появились новые подробности о новом УАЗ-3170

В последнее время в сети появилось множество слухов об отечественном долгострое — новом внедорожнике УАЗ-3170.
SpeedMe 01:20
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Происшествия

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками

В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
Общество

В эфире у Соловьева подрались гости

"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Футбол

Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
Soccer.ru 04:09
Политика

В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ об «историческом враге» России

В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что решение президента США Дональда Трампа убить лидера ИГИЛ * прямо связано с поведением России.
Взгляд.ру 04:06
Космос

Хаббл запечатлел космическое лицо в космосе

AstroNews.ru вчера в 13:15
Культура

Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
StarHit.ru 04:00
Происшествия

Опубликовано видео с подозреваемым в каннибализме жителем Архангельска

Следственный комитет опубликовал видео с жителем Архангельской области, обвиняемом в трех убийствах и каннибализме.
РЕН ТВ 05:38
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Армия и оружие

Российские военные построили стратегический мост через Евфрат в Сирии

Российские и сирийские военные возвели мост через Евфрат в районе Дейр-эз-Зора. Эту переправу жители ждали несколько лет.
РЕН ТВ 01:35
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro

Известной компанией Apple проведена презентация новых беспроводных наушников AirPods Pro.
В городе R 04:23
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъ 02:10
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Хоккей

Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»

Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru вчера в 03:45
Политика

Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
РИА Новости 05:28
Здоровье

Медики предупредили о смертельной опасности беретов и шапок

Головные уборы способны вызвать рак, предупреждают медики.
Актуальные Новости вчера в 15:02
Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Политика

Путин поручил ввести наказания за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru вчера в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное