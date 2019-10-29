Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.

с чего всё началось

Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. Данные об этом появились сегодня на официальном сайте регулятора.

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