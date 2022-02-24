ИнтерфаксЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынкеТем временем "Московская биржа" на фоне продолжающегося обвала котировок после непродолжительного возобновления торгов проводит дискретные аукционы по всем бумагам, сообщила торговая площадка.ИнтерфаксРешение принято в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности, заявляет регулятор.АК&ММосковская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках, поскольку котировки уперлись в установленные биржей границы.ForbesБиржевой курс доллара в ходе торгов превысил 84 рубля, курс евро превысил 95 рублей, торги были приостановлены.Frank MediaЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаБизнес журналForbesГазета.RuРБК ИнвестицииВечерняя МоскваНациональная служба новостейT24Экономика сегодняФАНRT на русскомРоссийская газетаТелеканал 360°VSE42.RUВятка-На-СетиLife.ruПодробнее о событииРоссийский Центробанк временно запретил брокерам короткие продажиLenta.ru03:37ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынкеИнтерфакс03:19ЦБ предписал брокерам приостановить короткие продажиВечерняя Москва03:05Центробанк России предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынкеПРАЙМ03:08ЦБ запретил короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынкахForbes03:06Банк России вводит запрет коротких продаж на российском финансовым рынкеТАСС03:10Банк России вводит запрет коротких продаж на российском финансовым рынкеFinam.Ru03:04Показать ещёОценить242Поделиться