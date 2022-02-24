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ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке

Тем временем "Московская биржа" на фоне продолжающегося обвала котировок после непродолжительного возобновления торгов проводит дискретные аукционы по всем бумагам, сообщила торговая площадка.
Интерфакс
Решение принято в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности, заявляет регулятор.
АК&М
Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках, поскольку котировки уперлись в установленные биржей границы.
Forbes
Биржевой курс доллара в ходе торгов превысил 84 рубля, курс евро превысил 95 рублей, торги были приостановлены.
Frank Media

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