Finam.RuЦБ РФ выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнесБанк России просит обращать внимание на те платежные карты или электронные счета, где одновременно замечены два и более признаков.ФинмаркетРегулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры.Российская газетаПереводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, указал Банк России.РИА НовостиУказанные в документе меры направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuRuposters.ruРоссийская газетаГЛАС.RUНовые ИзвестияДни24The Moscow PostПодробнее о событииЦБ назвал признаки карт, используемых нелегальными онлайн-казиноРБК07:52ЦБ выделил признаки вовлечённых в теневой бизнес карт и кошельковАК&М05:31Банк России определил признаки карт, которые вовлечены в теневой бизнесПарламентская газета06:22ЦБ РФ выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнесФинмаркет06:09ЦБ РФ выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнесFinam.Ru06:08ЦБ определил признаки банковских карт мошенниковExpert.ru05:55ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенниковГазета.Ru06:30Показать ещёОценить7Поделиться