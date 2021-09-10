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ЦБ РФ выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес

Банк России просит обращать внимание на те платежные карты или электронные счета, где одновременно замечены два и более признаков.
Финмаркет
Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры.
Российская газета
Переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, указал Банк России.
РИА Новости
Указанные в документе меры направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций.
ТАСС

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