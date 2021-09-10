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ЦБ РФ выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес

ЦБ РФ определил критерии для выявления банками платежных инструментов, используемых теневым бизнесом.
ТАСС
Банк России раскрыл схему использования платежных карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров, и криптовалютных обменников.
РБК
Переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, указал Банк России.
РИА Новости
Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры.
Российская газета

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ЦБ РФ выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес
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