Цифровые двойники помогут декарбонизировать города

По словам, Майкла Янсена (Michael Jansen), основателя и генерального директора компании CityZenith, которая разрабатывает программное обеспечение для «городов-двойников», цифровые реплики могут использоваться на всех стадиях строительства и эксплуатации зданий, превращая углеродно-положительные дома в углеродно-нейтральные.