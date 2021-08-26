КоммерсантъЦБ РФ: выплаты пенсионерам и военным не повлияют на денежно-кредитную политикуНа разовые выплаты пенсионерам и военным направят средства из дополнительных ненефтегазовых доходов, что не отразится на денежно-кредитной политике регулятора.КоммерсантъВ сентябре пенсионеры получат по 10 тыс. руб., а военнослужащие, курсанты и силовики — по 15 тыс. руб.Коммерсантъ24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам.ВедомостиОднако Банк России не исключает небольшого «перераспределения траектории роста цен» между отдельными месяцами.КомпанияЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВФАНРоссийская газетаЭкономика сегодняТК ЗвездаLife.ruАпокриф МедиаЦарьградНародные новостиРадио Комсомольская правдаДни24Центральная Служба НовостейRT на русскомТелеканал 360°ЁлдашИА Красная ВеснаРамблерПрофильFrank MediaДума ТВИзвестияСенатИнформС чего всё началосьЦБ: соцвыплаты пенсионерам и военным будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходовПо инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).РИА Новости05:33Подробнее о событииЦБ: дополнительные соцвыплаты не повлияют на монетарную политикуRT на русском06:07Разовые соцвыплаты пенсионерам могут повлиять на «распределение» инфляции, но не на ДКП - ЦБ РФФинмаркет06:44В ЦБ заявили, что дополнительные соцвыплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политикуТАСС06:12Центробанк опроверг повышение инфляции из-за разовых выплат россиянамLenta.ru06:49ЦБ РФ: выплаты пенсионерам и военным не повлияют на денежно-кредитную политикуКоммерсантъ06:06ЦБ заявил, что новые выплаты пенсионерам не повлияют на денежную политику РФКомсомольская правда05:54Банк России: новые соцвыплаты не повлияют на годовую инфляцию и денежно-кредитную политикуПРАЙМ05:41Показать ещёОценить93Поделиться