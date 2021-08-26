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ЦБ РФ: выплаты пенсионерам и военным не повлияют на денежно-кредитную политику

На разовые выплаты пенсионерам и военным направят средства из дополнительных ненефтегазовых доходов, что не отразится на денежно-кредитной политике регулятора.
Коммерсантъ
В сентябре пенсионеры получат по 10 тыс. руб., а военнослужащие, курсанты и силовики — по 15 тыс. руб.
Коммерсантъ
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам.
Ведомости
Однако Банк России не исключает небольшого «перераспределения траектории роста цен» между отдельными месяцами.
Компания

С чего всё началось

ЦБ: соцвыплаты пенсионерам и военным будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
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